Itália vira nos acréscimos e derrota a Macedônia nas eliminatórias

A Itália venceu no sufoco a Macedônia, 3 a 2, neste sábado (8), em Skopje, Macedônia. O gol do desempate aconteceu aos 46 min do 2º tempo, com Ciro Immobile.

Com o triunfo, a seleção italiana soma sete pontos em três jogos, na 2ª colocação. A Espanha também tem sete pontos, mas lidera pelo saldo de gols. Já a Macedônia coleciona sua terceira derrota (Israel, Albânia e Itália).

O jogo

A Macedônia começou a partida pressionando a Itália com três boas chances nos primeiros 15 minutos de jogos.

A Itália então se reorganizou em campo, e passou a dominar a partida. O atacante Belotti abriu o marcador, em cobrança de escanteio, aos 24 min da etapa inicial.

No segundo tempo, a Macedônia voltou a ir para cima dos italianos, apostando em contragolpes. Impulsionados por sua torcida, os macedônios viraram o placar em um intervalo de apenas 3 minutos. Nestorovski e Hasani marcaram.

A Macedônia quase fez o terceiro. Buffon fez grande defesa em cabeceada de Mojstov.

Longe de apresentar bom futebol, a Itália conseguiu fazer 2 a 2. Immobile aproveitou cruzamento rasteiro e desviou para o gol.

O brasileiro naturalizado italiano Eder entrou nos minutos finais. No último minuto, Parolo marcou de cabeça, mas a arbitragem invalidou erradamente. Mas segundos depois, Immobile cabeceou na pequena área, recolocando a Itália à frente no placar.

