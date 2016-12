Itália vence Costa Rica por 3 a 0 pelo Torneio Caixa Internacional

Pela segunda rodada do Torneio Caixa Internacional de futebol feminino, a Itália chegou ao segundo triunfo, somou seis pontos e garantiu vaga na final do certame. A goleada por 3 a 0 sobre a fraca Costa Rica ocorreu na tarde deste domingo (11), na Arena da Amazônia, Zona Centro-Sul de Manaus.

A capitã Melania Gabbiadini, Bia Monte e Ilaria Mauro balançaram as redes para a Azurra.

A Itália rapidamente penetrou o campo de defesa da Costa Rica. A Azurra não deu espaços as costa-riquenhas. Aos sete minutos do primeiro tempo, a meia Alia triangulou com Alice e a bola sobrou para Melania Gabbiadini, que encobriu a goleira Dinnea Días e marcou um golaço; 1 a 0.

Em um clima ameno, o pequeno público presente na arena testemunhou um restante de primeiro tempo completamente apático.

Segunda etapa

A Itália ampliou o placar aos 18 minutos do segundo tempo. Após bola levantada e confusão na grande área, a bola sobrou para Bia Monte, que chutou de primeira sem chances para goleira de Costa Rica; 2 a 0.

As italianas chegaram ao terceiro gol aos 37, com a atacante Ilaria Mauro que chutou de fora da área e ampliou; 3 a 0.

Retorno

Pela terceira rodada do torneio, Costa Rica e Itália retornarão a campo na próxima quarta-feira (14) na Arena da Amazônia. As costa-riquenhas duelarão contra as russas às 17h30 e as italianas travarão duelo de líderes contra as brasileiras às 20h15.

João Paulo Oliveira

Jornal EM TEMPO