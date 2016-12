Itália goleia Rússia em estreia na Copa Caixa Internacional de Seleções Femininas

A Itália estreou com o pé direito na Copa Caixa Internacional de Seleções Femininas. A Azurra não tomou conhecimento e goleou a Rússia por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (7), na Arena da Amazônia.

Controlando as oponentes, as italianas dominaram as russas no primeiro tempo, que não conseguiram conectar saída de bola e empenhar contra-ataques.

A rede balançou aos 24 minutos do primeiro tempo, a meia-esquerda Melania Gabbiadini levantou bola na área e a zagueira Sara Gama se antecipou à goleira e escorou de cabeça no canto direito.

A Itália retornou dos vestiários disposta a matar o jogo. Ao entrar no intervalo, a volante Bergamaschi roubou bola no campo de ataque e aumentou para 2 a 0 logo aos quatro minutos do segundo tempo.

Aos 17, Melania Gabbiadini dominou bola na meia-lua da grande área e mandou chute veneneso para ampliar; 3 a 0.

Ficha técnica

Itália 3×0 Rússia

Arena da Amazônia, em Manaus

Árbitro: Péricles Basols (Brasil);

Gols: Sara Gama 24 do 1′

Bergamaschi 4 e

Melania Gabbiadini 17 do 2′

Itália: Katja, Elisa, Elena, Sara Gama e Cecilia; Daniela, Alia, Alice e Melania Gabbiadini; Ilaria Mauro e Barbara Bonansea

Técnico: Antonio Cabrini

Rússia: Giulia Grichenko, Tatiana, Elvira, Kozhnikeza e Ana Bellomy; Alena, Morozova, Daria e Margarita; Terekova e Pantiukhina

Técnica: Elena Fomina

João Paulo Oliveira

Jornal EM TEMPO