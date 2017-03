Itacoatiara recebe atendimento do Banco do Povo

Nesta segunda-feira, 3 de abril, a Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. (AFEAM) reúne agricultores e empreendedores em geral da Vila do Engenho, em Itacoatiara, em evento que marca o início do atendimento do Banco do Povo na localidade, a maior produtora de abacaxi do Estado. A reunião acontece às 10h, na quadra social da Igreja Batista da Vila do Engenho.

Com o atendimento sendo feito diretamente na zona rural, o Governo do Amazonas facilita o acesso da população ao crédito, especialmente das famílias de agricultores, que antes tinham que se deslocar à sede do município de Itacoatiara para buscar um microcrédito.

O mesmo atendimento, direto nas comunidades rurais, será realizado na Vila Amazônia e Agrovilas do Caburi e do Mocambo, em Parintins, no início de maio, com orçamento de R$ 250 mil para financiamentos em cada uma dessas localidades. Só para a cidade de Parintins, o valor disponível neste ano é de R$ 650 mil, totalizando R$ 1,4 milhão a todo o município.

Para a Vila do Engenho, em Itacoatiara, o valor disponibilizado para o microcrédito também é de R$ 250 mil, além dos R$ 1,2 milhão para empreendedores na sede municipal. O lançamento da ação deste ano na Vila do Engenho será na próxima segunda-feira, com atendimento à comunidade a partir do dia seguinte, 4 de abril. Feito todo o processo, a previsão de liberação dos recursos é 15 de maio.

Mais microcrédito em 2017

Neste ano, a AFEAM elevou para R$ 66 milhões o orçamento destinado ao microcrédito, dos quais R$ 45 milhões são destinados ao interior do Estado, em atenção a uma determinação do próprio governador do Amazonas, professor José Melo, de fomentar a economia no interior, onde é menos desenvolvida.

A expectativa é que esse investimento mantenha ou crie 15 mil ocupações econômicas em 2017. De sua criação, em abril de 2015, ao ano passado, o Banco do Povo investiu R$ 128,8 milhões em microcréditos em todo o Estado, totalizando 26.841 operações de crédito, sendo R$ 73,3 milhões no interior do Amazonas. A estimativa é que esse investimento tenha mantido e/ou gerado 80.523 postos de trabalho, o equivalente a um segundo Polo Industrial de Manaus.

Com informações da assessoria