Israel Paulain anima arraial em shopping de Manaus

O público do Arraial do Amazonas Shopping vai se divertir, neste domingo (18), ao som das toadas de boi-bumbá, com o show do apresentador oficial do Garantido, Israel Paulain. A apresentação será de 18h30 às 20h. A programação deste domingo contará também a apresentação da Dança Internacional Caximira, às 17h30, e da Quadrilha Unidos da Roça, às 18h.

Israel Paulain promete agitar o público com os principais sucessos do boi Garantido. Segundo ele, a apresentação será uma pequena prévia do que está sendo preparado para o Festival Folclórico de Parintins, que acontece no fim deste mês. “É um show para deixar os torcedores do

Garantido, que vão ao festival, ainda mais ansiosos. E os que não poderão ir, com vontade de estar lá”, ressaltou.

Entre as toadas que serão interpretadas pelo apresentador oficial do boi estão “A Contagem”, “Garantido em festa”, “Parintins para o mundo ver’, “Vermelho”, “Miscigenação”, “Sou Garantido”, “Alma de Guerreiro”, “Os camisa encarnada” e os principais sucessos de 2017 – “Amor que não tem cura” e “A onda da galera”.

No Arraial também tem brincadeiras para a garotada, nas barracas de pescaria, jogo de argola, entre outras atividades. Os apaixonados pelas comidas tradicionais da época poderão aproveitar pratos como canjica, tacacá, vatapá, caruru, mingau, bolos de milho e maçã do amor.

O Lar das Marias, entidade sem fins lucrativos que abriga e apoia mulheres do interior do Amazonas com câncer, também está com um stand no local, vendendo itens de artesanatos confeccionados pelas próprias internas, como guardanapos, toalha de banho e mesa, além de objetos de decoração.

Com informações da assessoria