Isis Valverde leva ‘bronca’ do Detran em rede social

A atriz Isis Valverde, 30, levou uma “bronca” do Detran do Rio de Janeiro.Na era das redes sociais, o “puxão de orelha” foi dado em comentário numa foto que a artista publicou na rede social Instagram no dia 9 de junho.

O clique, cuja legenda é “On the road with love!” (“Na estrada com meu amor”, em tradução livre), mostra as pernas cruzadas da artista no colo do namorado, que estava dirigindo, e bem próximas do volante.

“Adoramos seus clicks mas quando um carro está em movimento o ideal para a sua segurança é se sentar com os pés para baixo, a coluna ereta e usar sempre o cinto de segurança. Além de ser importante também que nada esteja próximo ao volante com o risco de obstruir os movimentos do motorista. Seguindo essas dicas sua viagem será mais segura de aí e só aproveitar o visual da estrada. Boa viagem!”, comentou a página oficial do órgão na foto da atriz.

Folha Press