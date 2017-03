Irmãs são presas no aeroporto com drogas coladas ao corpo

Duas irmãs, de 18 e 24 anos, foram presas, na madrugada desta quarta-feira (29), no aeroporto internacional Eduardo Gomes, na Zona Oeste de Manaus, ao tentar embarcar em um voo com destino a Brasília (DF) com 12 kg de skunk colados ao corpo. As suspeitas não tiveram os nomes divulgados.

De acordo com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DER) da Polícia Federal, as jovens foram presas durante o procedimento de fiscalização no aeroporto. Conforme a PF, a droga estava distribuída em 10 volumes, os quais estavam presos com esparadrapos nas pernas e no abdômen das suspeitas. As mulheres estavam usando vestidos longos para despistar a polícia.

As mulheres relataram aos policiais federais que, cada uma, receberia a quantia de R$ 5 mil pelo transporte da droga. As suspeitas ainda informaram que já haviam transportado entorpecentes antes da mesma maneira.

As duas foram levadas para a sede da Superintendência da PF, no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste da cidade, onde foram autuadas por tráfico de drogas. Após os procedimentos serão levadas para o Centro de Detenção Provisório Feminino (CDPF), situada no Km 8 da BR-174.

Mara Magalhães

EM TEMPO