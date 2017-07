Irmãs gêmeas de 13 anos morrem em acidente de moto em Coari

Adolescentes foram vítimas de acidente fatal em Coari -Foto: Reprodução

As gêmeas adolescentes de 13 anos, identificadas como Izabelle e Izabel Matos Catanhede morreram vítimas de acidente de motocicleta na cidade de Coari, a 396 quilômetros de Manaus, por volta de 0h30 da manhã desta quinta-feira (20). De acordo com o delegado Mauro Duarte de Araújo, em boletim de ocorrência, registrado pela tia das meninas, a dona de casa Vanderléia Laranjeira de Matos, o fato ocorreu na Estrada Coari-Mamiá, próximo ao Butekos, bairro da Shã.

A tia da meninas esclareceu no boletim, que as duas meninas saíram de um culto evangélico e estavam de carona em uma motocicleta pilotada por um adolescente de 16 anos. Uma outra motocicleta conduzida por Jones Carvalho da Silva, de 18 anos, também com duas adolescentes de 15 anos na garupa, acompanhava o veículo onde estavam as gêmeas, quando os dois condutores se desequilibraram e as ocupantes das motocicletas caíram. Com a queda, as duas irmãos bateram as cabeças na sarjeta.

As gêmeas e o piloto da motocicletas foram socorridos e levadas ao Hospital Regional de Coari, bem como os passageiros da outra motocicleta, envolvida no acidente. As irmãs não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital.

O adolescente continua internado na unidade hospitalar da cidade. As outras três pessoas, foram atendidas e liberadas nesta quinta-feira, pela manhã.

O delegado Mauro Duarte informou que instaurou Inquérito Policial (IP) para apurar a conduta dos pilotos das duas motocicletas.

