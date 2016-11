Irmãos se perdem na floresta de Rio Preto da Eva e são encontrados três dias depois por bombeiros

Por volta de 9h desta quarta-feira (2), uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) resgatou um garoto de 10 anos e um adolescente, de 16, irmãos que estavam perdidos na floresta há três dias, no ramal do Tucano, em Rio Preto da Eva (município distante 78 quilômetros da capital).

Conforme a assessoria da equipe dos bombeiros, a equipe se locomoveu de Manaus àquele município por volta de 5h. A dupla foi encontrada com pequenas escoriações, mas estavam em boas condições de saúde e não apresentavam sinais de desidratação.

A equipe formada por quatro militares do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (BIFMA) e mais dois brigadistas florestais do Pelotão Independente Bombeiro Militar em Rio Preto da Eva realizaram a triagem de todas as informações e definiram a estratégia a ser utilizada na operação de busca e penetraram na mata.

Mesmo perdidos, o adolescente o garoto – que moram nas proximidades de onde se perderam – estavam de posse de alimentos enlatados e conseguiram se alimentar enquanto esperavam pelo resgate. Em busca de avaliação médica, uma equipe de bombeiros lotada em uma viatura conduziu os adolescentes até o hospital Thomé de Medeiros Raposo, localizado na rua Governador Angelo do Amaral, no Centro de Rio Preto da Eva.

Com informações de assessoria