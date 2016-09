Irmãos são suspeitos de matar homem que tentou estuprar mulher em Itacoatiara

Um homem de 26 anos, não identificado, foi morto nesta quarta-feira (29), alvejado por tiros, na comunidade São José do Paranazinho, próximo à Vila do Engenho, localizada no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus).

De acordo com o Comando de Policiamento do Interior (CPI), a vítima é o principal suspeito de tentar estuprar uma mulher de 18 anos, que não teve o nome revelado.

Segundo a polícia, ela teria contado para o marido de 40 anos, cuja identidade não foi divulgada, sobre o ocorrido. Ele por sua vez, contou ao irmão de 42 anos, que também não teve o nome revelado, e então, os dois teriam ido em busca do sujeito na casa dele.

A CPI informou que, no local, os irmãos mataram o suspeito do estupro com disparos de uma espingarda.

Após o crime, a dupla fugiu e não foi capturada pelos policiais até o momento desta publicação.

Por Equipe EM TEMPO online