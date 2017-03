Irmãos são presos por tráfico no Parque das Laranjeiras

Uma ação policial, nesta terça-feira (7), resultou na prisão dos irmãos Ricardo Magalhães, 19, e Rodrigo Gouveia Magalhães, 22, por envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com a equipe de investigação do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), os homens permanecem presos na carceragem da delegacia.

Consta no Boletim de Ocorrência (B.O) registrado no 6º DIP, que os irmãos foram presos no apartamento onde moravam, situado na rua Barão do Rio Branco, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Com eles foram apreendidas 15 trouxinhas de maconha.

Além do crime de tráfico de drogas, os dois irmãos foram autuados por associação ao tráfico. Ainda segundo a equipe do 6° DIP, nesta quarta-feira (8), eles serão encaminhados para uma audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Sul, onde a Justiça irá avaliar se os infratores responderão aos crimes em liberdade ou aguardaram presos no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

O delegado plantonista do 6° DIP não quis se pronunciar sobre o caso. Na sede da unidade policial também não há confirmação se os presos são filhos do vereador Rodolfo Ferreira Magalhães, do município de Santo Antônio do Içá (distante 1008 km de Manaus)

Isac Sharlon

EM TEMPO