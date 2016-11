Irmãos são presos pelo assassinato de servente em 2015, na Zona Norte

Saymon Abraão de Melo Nogueira, o ‘Tibi’, 21, David Saul Melo Nogueira, foram presos e o irmão deles, um adolescente de 17 anos, foi aprendido, por envolvimento no homicídio do servente de limpeza Antônio Pereira da Silva, 32, ocorrido no dia 3 de setembro do ano passado, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Os suspeitos foram presos, na última sexta-feira (4). Saymon recebeu voz de prisão quando se apresentou na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na ocasião ele relatou que os irmãos tinham participação no crime. Os outros dois foram localizados no bairro Novo Israel, também na Zona Norte.

Conforme a DEHS, o servente foi assassinado com pauladas e golpes de terçado no campo de futebol da comunidade por causa de uma discussão banal dos irmãos com um parente da vítima ocorrida um dia anterior ao fato.

Durante as investigações, a especializada identificou seis suspeitos por meio de depoimento de testemunhas e os três irmãos foram apontados como autores do assassinato. Eles estavam sendo investigados há um ano.

Segundo a DEHS, outros suspeitos de cometer o crime já foram identificados como Adriano Lucas Monteiro dos Santos, 21, o ‘Chapudo’, e o irmão dele, um adolescente de 16 anos e tiveram os mandados de prisão expedidos pela justiça e estão sendo procurados. O sexto acusado, um adolescente de 17 anos, identificado apenas como ‘Junior’, também continua foragido.

Nesta quarta-feira (9), os dois irmãos adultos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM). O adolescente foi ouvido na DEHS e transferido para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital.

Com informações da assessoria