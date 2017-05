Irmãos são executados com aproximadamente 16 tiros na Zona Sul

Os Irmãos José Antônio Duarte e o detento do regime semiaberto Jairo Duarte foram executados com aproximadamente 16 tiros, na manhã desta quarta-feira (10), dentro da residência onde moravam, na rua 13 de maio, bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul. De acordo com as investigações, Jairo era o alvo dos suspeitos, uma vez que tinha envolvimento com o tráfico de drogas e cumpria pena pelo crime.

Segundo o delegado Marcelo Martins, titular do 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os dois suspeitos estavam em um veículo preto estacionado em frente a residência das vítimas. Quando José Antônio chegou em casa, foi surpreendido pelos criminosos que efetuaram quatro disparos nas costas da vitima, e em seguida, entraram na sala onde Jairo estava deitado em uma rede, e atiraram 12 vezes na cabeça, peito e costas.

“Encontramos cápsulas de munições de pistolas calibre 380 e 40 milímetros no local. Pela quantidade de tiros que recebeu, e também pelo envolvimento dele com o tráfico, Jairo era o alvo dos suspeitos. O José Antônio acabou morrendo sem motivos”, disse o delegado.

A reportagem tentou falar com os familiares da vítima, mas eles se recusaram a comentar sobre o assassinato. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS).

Ana Sena

EM TEMPO