Irmãos são baleados e um morre na Zona Norte

Na madrugada desta sexta-feira (30), Ronald Pereira de Paula, 16, e o irmão dele Ronaldo Pereira de Paula, 22, foram atingidos por tiros de pistola calibre ponto 40, na rua Muiratinga, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Um dele morreu no local.

Ronald sofreu ferimentos no peito, cabeça e braço e faleceu no local. Já Ronaldo foi socorrido por populares com tiros, que atingiram a barriga, a virilha e o pescoço. Ele foi encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do conjunto Galileia, Zona Norte de Manaus, onde permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo populares, um homem atendido pelo apelido de ‘Magnata’, de cor morena, baixa estatura, com tatuagem no braço direito, estava a pé e se aproximou das vítimas. Ele efetuou seis disparos e depois fugiu do local. A polícia faz busca para tentar prendê-lo.

De acordo com um morador, que não teve a identidade revelada, Ronald e Ronaldo estavam sendo ameaçados há algum tempo. O motivo seria uma dívida com o tráfico de drogas. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Bárbara Costa

Jornal EM TEMPO