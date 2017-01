Irmãos são baleados e um morre durante caça ao ‘Jacaré’

O agricultor José Figueiredo de Macedo Dias, 61, conhecido como ‘Zequinha’, foi morto a tiros, na noite desta segunda-feira (23), e o irmão dele, identificado como Geraldo Macedo Dias, 65, foi baleado. Alvo dos bandidos, um homem, conhecido como ‘Jacaré’, conseguiu fugir.

O fato ocorreu na comunidade Montenegro, no ramal Ouro Verde em Iranduba (a 27 Km de Manaus). Segundo o registro do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), três suspeitos participaram do crime. Entretanto, de acordo com informações de um familiar da vítima, que pediu para não ter o nome divulgado, aproximadamente, 20 homens fortemente armados cometeram o crime.

Conforme a testemunha, os criminosos estavam em duas pick-ups, de placas não identificadas, e pararam em frente da casa do genro do ‘Zequinha’, um homem conhecido como ‘Jacaré’. Eles chamaram por ele, mas como ‘Jacaré’ não respondeu e nem abriu a porta, os homens invadiram a casa e dispararam vários tiros.

Ao ouvir o barulho dos tiros, José Figueiredo, que morava próximo à casa do genro, correu na direção do imóvel na intenção de defender a filha, que estava na residência. Geraldo Macedo acompanhou o irmão.

José Figueiredo foi atingido com vários tiros nas costas e morreu no local. O irmão foi baleado no abdome e levado para o Hospital Hilda Freire, na sede do município. Ele continua internado, mas não corre o risco de morte. ‘Jacaré’ conseguiu fugir e se esconder na mata.

Ainda conforme o familiar da vítima, os suspeitos estariam atrás de R$ 2 mil reais que, supostamente, ‘Jacaré’ devia para traficantes. O crime está sendo investigado pelo 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

