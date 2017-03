Irmãos são amarrados, torturados e assassinados por engano

Amarrados e, supostamente, torturados, os irmãos João Lucas Souza Menezes, 23 anos, e Davi de Souza Menezes, 20, foram executados na madrugada de ontem, com tiros na cabeça. As vítimas foram encontradas na casa onde moravam, na rua Projetada 6, bairro Mutirão, em Autazes (a 108 quilômetros de Manaus).

A suspeita da polícia é que os irmãos tenham sido mortos por engano, uma vez que os suspeitos teriam ido ao local com o objetivo de matar um terceiro irmão da dupla, que, conforme familiares, possui envolvimento com o tráfico de drogas e está foragido.

De acordo com o sargento Rainilde, da 1ª Companhia da Polícia Militar (CPM), a dupla foi encontrada por guardas municipais, no momento em que procuravam suspeitos de roubo.

“Muita gente estava reclamando de roubos no bairro. Até que os guardas fizeram uma ronda e encontraram a porta dessa residência aberta com marcas de sangue. Quando entraram no local, os jovens estavam amarradas, de bruços sobre uma casa e com um tiro na cabeça cada um deles”, explicou o sargento.

Testemunhas informaram à polícia, que a mulher de uma das vítimas, que não teve o nome informado, foi vista saindo da casa de forma suspeita, com um filho no colo. O caso será investigado pela 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Autazes e, conforme o investigador Jairo Santos, os familiares serão ouvidos e até o fechamento desta edição, nenhum suspeito havia sido preso.

Luís Henrique Oliveira

EM TEMPO