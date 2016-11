Irmãos que mataram motorista a facadas vão para CDPM; assaltos a ônibus cresceram mais de 20% em um ano

A Policia Civil apresentou na manhã desta segunda-feira (14) os irmãos Adailton Farias Nunes, 24, e Isaias Farias Nunes, 19, que mataram a facadas o motorista Feitosa de Amorim Félix, 41, durante um assalto na linha 093, no conjunto Castanheiras, bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste.

De acordo com o delegado, titular do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Christiano Castilho, os suspeitos entraram no ônibus, anunciaram o assalto e renderam a cobradora, pegando R$ 55 da renda do coletivo. Quando quiseram descer do coletivo, a porta travou e não abriu. Os irmãos acharam que o motorista estava dificultando a fuga deles do ônibus.

Ainda de acordo com Castilho, por conta disso, os criminosos ficaram impacientes e começaram a agredir o motorista – que ainda tentou se defender, mas Isaias, munido de uma faca, desferiu os golpes nas costas da vítima. Durante o fato, a cobradora conseguiu sair do ônibus e pediu ajuda da população, que rapidamente deteve os suspeitos.

O motorista ainda foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, também na Zona Leste, mas não resistiu ao ferimento.

Os criminosos foram autuados por latrocínio (roubo seguido de morte) e serão levados para o Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM) no quilômetro 8 da BR-174, onde ficarão à disposição da justiça.

Assaltos

De acordo com dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), de janeiro e outubro desde ano, as dez empresas que compõem o sistema de transporte coletivo de Manaus registaram 2.767 assaltos, uma média de 10 ocorrências por dia.

O prejuízo já chega a mais de R$ 804 mil, valor que dava para adquirir três ônibus novos. No mesmo período do ano passado, foram registrados 2.203 assaltos.

Portal EM TEMPO