Irmãos Hanson lançam música ‘I Was Born’ com 11 dos 12 filhos

Em comemoração aos 25 anos do grupo, o trio de irmãos Hanson lançou na semana passada o novo single: “I Was Born”, que fará parte do álbum “Middle Of Everywhere: The Greatest Hits”, com previsão de lançamento em 8 de setembro.

O clipe, que já foi visto por mais de 45 mil pessoas, conta com a presença de 11 dos 12 filhos –Zac tem quatro; Taylor, cinco; e Isaac, três. Com o clipe novo, os irmãos Hanson dão a seus próprios filhos a chance de terem a mesma sensação dos pais.

“Desde as primeiras conversas sobre essa música, nós imaginamos ter crianças no clipe para elevar a mensagem da música de otimismo desenfreado para o futuro”, afirmou Taylor ao site People.

O irmão mais novo do trio, Zac Hanson, 31, afirmou que fazia mais sentido gravar o clipe com a presença dos filhos dos três. “Nós adoramos o fato de ter adicionado outra dimensão à história de perseguir nossos sonhos nos últimos 25 anos”, disse Zac.

Com seis álbuns de estúdio no currículo, a banda Hanson foi formada em 1992 pelos irmãos Isaac (guitarra e voz), 36, Taylor (piano e voz), 34, e Zac (bateria e voz), em Tulsa, no Estado de Oklahoma (EUA). Eles ainda têm mais quatro irmãos.

Contudo, a banda só ganhou projeção internacional com a música “MMMBop”, em 1997, quando os irmãos tinham 16, 14 e 11, respectivamente. Após o sucesso de “MMMBop” e “Save Me”, o trio norte-americano Hanson amargou anos difíceis.

Primeiro veio o descaso da gravadora Island Def Jam, que resultou num processo judicial e no fim prematuro do contrato. Depois veio o desafio de fundar o próprio selo, 3CG (Three Car Garage, garagem para três carros, referência à primeira demo) e de fazer o negócio funcionar.

A banda Hanson já anunciou que fará três shows no Brasil da turnê “Middle of Everywhere 25th Aniversary World Tour” em agosto deste ano: Rio de Janeiro (24), Belo Horizonte (25) e, por último, São Paulo (26). A celebração dos 25 anos do grupo começa na Alemanha, em junho, e depois de rodar a Europa e a Oceania segue para a América Latina. Além do Brasil, Argentina, Chile, México e Peru também estão no roteiro.

A apresentação na capital paulista será no Citibank Hall e os ingressos para o público geral começam a ser vendidos no dia 9 de junho pela internet, nos pontos de venda e nas bilheterias oficiais. Membros do fã-clube e clientes dos cartões Citi e Diners Club têm direito à pré-venda, que começa nesta terça (30). Os ingressos custam entre R$ 100 (meia-entrada) e R$ 450.

