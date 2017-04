Irmão são presos por tráfico de drogas na Zona Norte

Os irmãos Maycon Araújo de Carvalho, 29, e Mailson, o “Tchan”, 21, além do comparsa Paulo César Rodrigues Barauna, 23, foram presos com 12 quilos de entorpecentes entre cocaína, maconha e pasta base. O fato ocorreu na rua São Vicente de Paula, bairro Terra Nova, Zona Norte, nesta terça-feira (4).

De acordo com a polícia, Mailson era um dos gerentes do tráfico de drogas no bairro e costumava distribuir os entorpecentes nos bairros da Zona Centro-Sul.

Conforme o delegado Virgílio Mendonça, os irmãos vinham sendo investigados há dois meses, após a polícia receber várias denúncias informando que os suspeitos gerenciavam uma “boca de fumo” no local. “Quando chegamos na casa dos suspeitos, eles tentaram fugir correndo, mas acabaram sendo capturados. Na casa, encontramos porções de entorpecentes e ao questionarmos a existência de mais droga, o Mailson informou que enterrou no quintal uma mala com 12 quilos de entorpecentes”, relatou.

O trio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e serão levados para audiência de custódia.

