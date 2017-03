Irmão de Adail é transferido para Manaus

Carlos Eduardo do Amaral Pinheiro, 45, irmão do ex-prefeito de Coari (distante a 362 km da capital), Adail Pinheiro, chega a Manaus nas próximas horas. O foragido da Justiça Federal desde 2015 foi preso nesta sexta-feira (10) no porto de Parintins (a 369 km de Manaus).

Carlos deixou a ilha tupinambarana durante a tarde acompanhado de policiais federais, dois policiais militares e um civil, que fazem a escolta.

Eles viajaram com destino a cidade de Itacoatiara, onde chegaram por volta das 18h. Em seguida, de carro, eles prosseguiram com a viagem até Manaus.

Carlos Eduardo foi condenado em 2015 pela Justiça Federal por liderar um esquema de fraudes de licitações e desvios de dinheiro público da prefeitura de Coari. Ele era um dos criminosos mais procurados pela Interpol.

De acordo com a Polícia Federal, Carlos, valendo-se da posição privilegiada de irmão do ex-prefeito de Coari, operava como um dos principais orquestradores das fraudes às licitações reiteradamente empreendidas pela prefeitura. Ele responde pelos crimes de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.

Tadeu de Souza

EM TEMPO