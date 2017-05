Irmã de PM morto em invasão grita por justiça em velório no Comando Geral

Com o caixão fechado, o corpo do soldado da Polícia Militar Paulo Sérgio Portilho, de 34 anos, está sendo velado na manhã desta quinta-feira (31), no oratório do Comando Geral da Policia Militar, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Colegas de farda, amigos e familiares do soldado estão no local e prestam as últimas homenagens a Paulo Sérgio, que trabalhava na Diretoria de Tecnologia e |Informação da Polícia Militar.

Muito abalada, a irmã do soldado não conseguiu falar com a equipe de reportagem. Ela era confortada por parentes e chorava perto do caixão do irmão, pedindo por justiça.

Um amigo próximo ao soldado Portilho, que preferiu não se identificar, contou que o PM era uma pessoa muito prestativa e querida no bairro onde morava com a família.

“Ele foi o primeiro vizinho que me acolheu quando eu me mudei para o bairro. No dia em que ele desapareceu, ainda tomamos um refrigerante juntos e ele me contou que iria nessa invasão para dar uma olhada em uns terrenos. Ele estava interessado em comprar um deles para investir em alugueis futuramente. Ele falava que seria sua aposentadoria. Foi muito cruel o que fizeram com ele, ele não merecia isso”, lamentou o empresário de 33 anos

Do lado de fora do oratório, a Banda Marcial da Polícia Militar prestava homenagens ao soldado.

O corpo de Portilho foi encontrado na tarde de ontem (30), enterrado em área de invasão, na Zona Norte, enterrado em uma cova de 2 metros de profundidade. A responsável por localizar o cadáver foi uma cadela de nome “Honda”, do Canil da Polícia Militar.

O sepultamento do soldado está marcado para às 15h, no cemitério São João Batista, avenida Boulevard Álvaro Maia, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

Daniel Landazuri

EM TEMPO