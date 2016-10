“Irei, se possível”, diz cantor Bob Dylan sobre cerimônia do Nobel

Vencedor do Nobel de literatura no início de outubro, Bob Dylan falou sobre o prêmio pela primeira vez em entrevista ao jornal britânico ‘The Telegraph’ publicada nesta sexta-feira (27), quase 20 dias depois do anúncio.

“É difícil acreditar”, respondeu o cantor, que relatou à publicação que receber a notícia foi “maravilhoso, incrível. Quem não sonha em algo como isso?”.

Dylan também revelou que sua presença na cerimônia não é algo fora de cogitação. “[Irei] absolutamente, se possível”, ele afirmou.

Tradicionalmente, os laureados recebem o prêmio das mãos do rei da Suécia em uma cerimônia realizada sempre em 10 de dezembro, em que devem fazer um discurso.

Os vencedores do Nobel de literatura também devem fazer uma palestra sobre literatura -ou, no caso de Dylan, até uma apresentação- dentro de seis meses para receber os US$ 900 mil dólares da honraria.

O silêncio do compositor incomodou membros da Academia Sueca, que concede a honraria -um deles chamou publicamente Dylan de arrogante.

Após tentativas fracassadas de contatá-lo, a entidade anunciou na semana passada que havia desistido de procurar o vencedor do Nobel. Questionado pelo ‘Telegraph’ sobre as negativas, Dylan foi lacônico: “Bem, estou aqui”, sem maiores explicações.

Folhapress