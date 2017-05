Iranduba vence Vitória por 3 a 2 e reassume liderança do Brasileirão

O que parecia ser um jogo aparentemente fácil, se tornou numa partida difícil e complicada. Ainda assim, o Iranduba venceu de virada o Vitória-PE por 3 a 2, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Com o resultado, as meninas do Hulk retornaram a liderança do grupo A1, com 27 pontos. O jogo foi realizado na tarde desta quarta-feira (3), no Estádio Barbosão, na cidade de Chã Grande, no interior de Pernambuco.

Na cola do time amazonense, o Corinthians não saiu do empate com Sport em 0 a 0, também realizado hoje. Com resultado, as meninas do Timão ficam na segunda posição, com 25 pontos na tabela de classificação. O jogo foi realizado no Estádio Barbosão, na cidade de Chã Grande, no Interior de Pernambuco.

Depois da vitória de virada fora de casa, o Iranduba pela 11ª rodada do Brasileiro feminino, vai jogar mais uma vez longe de seus domínios. A equipe enfrenta o Grêmio na próxima quinta-feira (11), às 15h de Brasília, no Estádio Hélio Dourado, na cidade de Eldorado do Sul, no interior do Rio Grande do Sul.

De acordo com treinador do Iranduba, Sérgio Duarte, a equipe não teve uma boa atuação, mas conseguiu depois equilibrar e mudar o panorama da partida, virando o placar e conquistando três pontos importantes.

“Foi um jogo difícil porque o campo estava com a grama muito alta e a nossa equipe no setor defensivo não esteve bem no início. No segundo tempo, se posicionaram correto e tiraram o espaço das atacantes do Vitória. Infelizmente, sofremos dois gols que não poderíamos levar, mas depois soubemos equilibrar o jogo de novo. O bom de tudo, que praticamente estamos classificados”, finalizou.

Para o comandante das meninas do Hulk, ficar na liderança é bom e mostra o resultado do trabalho. Para ele, o importante é pensar na sequência do campeonato, principalmente, visando a fase final, pois tem jogadoras que precisam de uma condição melhor.

“Ser líder não pode ser uma obsessão, mas os resultados dos jogos e vitórias são consequências do trabalho das jogadoras e do preparador físico Said. No intervalo dos jogos, ele aprimorou a parte física porque tem atletas demonstrando cansaço durante os jogos. Agora é dar sequência e pensar no título do Brasileiro feminino”, frisou.

Gols

O Vitória das Tabocas saiu na frente, aos 21 minutos de jogo, com Geovana numa jogada pela direita para Thamyres, que finalizou para os fundos das redes, 1 a 0. Não demorou muito para o time da casa ampliar. Depois de participar do primeiro gol, Geovana no contra-ataque aproveitou a bola e na saída da goleira marcou, 2 a 0.

Com dois gols sofridos, não restava outra alternativa para o Iranduba senão buscar o resultado. Ainda no primeiro tempo, a equipe amazonense chegou ao empate. Aos 31 minutos, em cobrança de falta ensaiada com Djeni, Drielly aproveita para diminuir, 2 a 1.

O empate do Iranduba veio depois de uma bola na trave de Dany Helena, e no rebote Gláucia empatou, 2 a 2. O gol da vitória saiu de uma jogada pela esquerda. Letícia, que entrou no segundo tempo, recebeu a bola e tocou por cima da goleira, 3 a 2.

Paulo Rogério

EM TEMPO