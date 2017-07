Iranduba vence Valência de virada e avança na Copa de Futsal Feminino

O jogo aconteceu no ginásio do Sesi, na noite do último sábado (1º)

O Iranduba voltou a jogar diante de seu torcedor, desta vez pelo futsal. No jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil de Futsal, o Hulk venceu de virada o Valência-RR por 4 a 2 e sacramentou a vaga para a próxima fase. O jogo aconteceu no ginásio do Sesi, na noite do último sábado (1º).

A vitória no jogo de ida em Roraima por 5 a 3 dava ares de um jogo mais tranquilo dentro de casa para as meninas do Iranduba. No entanto, o que parecia fácil teve contornos dramáticos. Com um gol no primeiro tempo e outro no segundo, o time roraimense abriu 2 a 0 e ameaçou a classificação do Hulk.

A reação do time da casa foi liderada pela ala Gisele. Primeiro, ela diminuiu o placar com um gol de cobertura. Depois, a camisa 6 empatou aproveitando rebote da goleira e levantou o torcedor no Sesi.

Precisando retomar a vantagem, o Valência foi à frente e usou goleira-linha. Foi o convite para o Hulk matar o jogo. Monalisa, após driblar a goleira, fez o gol da virada. O quarto e último gol foi da goleira do Hulk, Andrea, depois de um belo chute da própria área de defesa.

“Nós sabíamos que o jogo seria difícil por elas precisarem da vitória. Mas no final nosso time se comportou bem. Não só eu que fiz dois gols, a equipe toda está de parabéns. Sem elas, eu não teria conseguido”, disse Gisele, a melhor em quadra.

Com duas vitórias em dois jogos, o Iranduba já se coloca como candidato ao título da Copa do Brasil. “Temos várias meninas de qualidade. Nosso time é muito bom, apesar de ser novo, e tem uma experiência gigantesca. Conhecemos a maioria dos times e jogamos juntas há algum tempo”, pontuou Gisele.

Próximos desafios

Na quadra, o próximo desafio do Hulk é a final do Campeonato Amazonense Sub-20, contra o Ninho de Águias. No campo, o tão aguardado jogo da volta contra o Santos pela semifinal do Brasileiro Feminino é no sábado (8), às 20h (horário de Manaus), na Vila Belmiro.

“O sonho continua. E enquanto tivermos 1% de chance, a gente vai lutar”, finalizou Gisele.

EM TEMPO, com informações da assessoria

