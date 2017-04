Iranduba vence Sport por 1 a 0 e mantém vice-liderança do brasileiro

Na vice-liderança da elite do brasileirão feminino com 24 pontos, o Iranduba superou o Sport Recife por 1 a 0 pela nona rodada da primeira fase. O confronto foi realizado na noite desta quinta-feira (27), na Arena da Amazônia.

O único gol da partida foi marcado pela atacante Dani Helena cobrando pênalti. Aplausos dos 1.505 pagantes ovacionaram também a goleira Rubi, que defendeu um pênalti nos minutos finais, garantindo o triunfo amazonense.

Com a vitória, o Iranduba permanece na segunda colocação, atrás do líder Corinthians, que tem mais saldo de gols. O Sport prossegue na quinta colocação e fora do G-4 que vai às semifinais.

Domínio baré

Empurrado pela torcida, o time amazonense começou a todo vapor. Aos dois minutos do primeiro tempo, o Iranduba chegou com perigo. A atacante Kellen cruzou pela esquerda e a armadora Mikaelly finalizou no meio do gol.

O Sport Recife manteve cautela na etapa inicial, porém, pressionado, passou a explorar contra-ataques através da atacante Ariadna. Mesmo com seis titulares poupadas pelo técnico Sergio Duarte, o Hulk da Amazônia controlou o primeiro tempo.

As amazonenses por pouco não abriram o placar aos 20. Pela esquerda, a atacante Dani Helena foi à linha de fundo, passou por duas defensoras e chutou forte cruzado, mas a goleira Lorena salvou em cima da linha.

A melhor chance de gol do Iranduba nos primeiros 45 minutos ocorreu dos pés da meia Mari. Ela recebeu bola dentro da área, mas como canhota de origem, finalizou com a direita no canto direito de Lorena, que realizou uma importante defesa evitando gol amazonense.

No retorno dos vestiários, o Iranduba retornou com outra atitude. Desta vez com as titulares Kamila e Mayara que incendiaram o jogo. Aos 13 minutos do segundo tempo, Mayara cortou Amanda Leite e fintou Rebeca, quando entrou na área e foi derrubada por Ingryd. O árbitro amazonense Antônio Pequeno Frutuoso marcou pênalti. Dani Helena chamou a responsabilidade para si e cobrou no ângulo de Lorena, que ainda foi na bola e não achou nada; 1 a 0.

Sentindo o clima da região, as meninas do Sport caíram de rendimento em meados dos 28 minutos da segunda etapa. O Iranduba passou a tomar cada vez mais conta do jogo.

Aproveitando um adversário exausto e desorganizado taticamente, o Iranduba por pouco não chegou ao segundo gol. Aos 36, Kamila organizou jogada pela direita dentro da grande área e rolou para Dani Helena que chutou no travessão.

O Sport acordou no jogo quando parecia morto. Aos 44, a meia Regiane foi derrubada dentro da área pela lateral-direita Monalisa e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, a zagueira e capitã Bruna chutou forte no canto direito de Rubi que foi buscar e evitou o gol pernambucano.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO