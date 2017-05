Iranduba vence Grêmio por 1 a 0 fora de casa e mantém liderança do Brasileirão

Na briga pela permanência na liderança da elite do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2017, o Iranduba venceu o Grêmio por 1 a 0, na tarde desta quinta-feira (11), no estádio Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, em Porto Alegre (RS). O gol da meia-atacante Kamilla, em jogada individual, garantiu o Iranduba nas quartas de finais da competição.

Com o triunfo, o Iranduba somou 30 pontos e manteve a primeira colocação à frente do rival Corinthians. O time amazonense também conquistou a segunda vitória sobre o gaúcho, pois no primeiro turno já havia goleado por 4 a 0, no estádio da Colina. O Grêmio permanece na sétima colocação do Grupo A1, com apenas sete pontos conquistados e passa a conviver com o ‘fantasma’ do rebaixamento para segunda divisão.

O jogo

Na primeira etapa as equipes mantiveram boa movimentação de jogo. Porém, sem chances claras de gol e com poucas emoções. No espetáculo não haviam batucadas e o ‘eco’ das atletas dentro de campo foi perceptível. Sem o frio que costuma colaborar com o time mandante, o Grêmio sentiu o forte calor e não conseguiu explorar o fator casa.

A chance mais clara de gol antes do intervalo foi originada dos pés da irandubense, Monalisa. Ela entrou pela direita e chutou forte em diagonal. Mas, a goleira Carolina evitou o gol amazonense. Variando uma formação tática 3-5-2 e 4-4-2, o Iranduba envolveu mais o adversário, mas o gol não saiu.

Segundo tempo

Por pouco o Iranduba não abriu o placar logo aos dois minutos do segundo tempo. Em arrancada de Mayara, que passou pela defesa gremista e chutou na rede pelo lado de fora. O gol foi nascendo naturalmente, aos cinco, Kamilla cortou a zagueira Ninja e tocou rasteiro na saída da goleira Carolina; 1 a 0.

Dispostas a evitar o revés que intensifica o rebaixamento da equipe, as gaúchas foram para o tudo ou nada. Aos 20, a atacante Tati entrou pelo centro na grande área e livre de marcação chutou por cima do gol do time amazonense. A camisa 10 Mayara resolveu revidar quando entrou pela esquerda em velocidade e chutou tirando tinta da trave gremista.

A partir dos vinte minutos finais, o gás do time porto-alegrense acabou e o Iranduba passou a tomar conta do campo de defesa do tricolor. Com mais fôlego, a atacante tricolor Caroline, que entrou no intervalo, ligou rápido o contra-ataque em cima da blitz baré e finalizou raspando o travessão.

Já aos 40, o Iranduba ainda marcou um gol com a atacante Laura, que havia substituído a destruidora do jogo Kamilla, mas o árbitro gaúcho, Daniel Nobre Bins, levantou o braço e anulou. Compactado, o time do Grêmio não conseguiu sair no contra-ataque para empatar o jogo. Já, que o time amazonense segurou a bola no campo do ataque sulista.

Retorno

Os times retornam pela décima segunda rodada da primeira fase do Brasileirão. O Iranduba volta a campo às 20h do próximo dia 18, contra o Audax/SP, na Arena da Amazônia, em Manaus. O Grêmio visita o vice-líder Corinthians, às 17h do dia 17, na Arena Barueri, na Grande São Paulo.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO