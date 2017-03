Iranduba vence Grêmio e assume liderança do Brasileiro Feminino

Jogando em casa, o Iranduba estava de olho na liderança do grupo A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. A vitória diante do Grêmio por 4 a 0, na noite desta quarta-feira (29), no Estádio da Colina, Zona Oeste de Manaus, deixou a equipe amazonense com 12 pontos, a frente do Corinthians, com nove, que joga nesta quinta-feira, contra o Audax.

O primeiro tempo foi dominado totalmente pelo Iranduba. Com um minuto de jogo o time Amazonense quase abriu o placar, enquanto isso, as gremistas ficavam no campo de defesa esperando surpreender com jogadas de contra-ataque.

As meninas do Hulk pressionaram tanto, que colocaram duas bolas na trave antes do gol. Depois de insistir, o Iranduba abriu o marcador com Kamila, aos 24 minutos de jogo. Ainda no primeiro tempo, teve outra bola na trave na pressão total do Iranduba.

Aos quatro minutos, Djeni cruza pela direita e Dany Helena de cabeça faz, 2 a 0. Aos 19 minutos, pela esquerda, Kelen recebe a bola e finaliza, 3 a 0.

Aos 29 minutos, pela direita Kamila cruza na grande área, a bola sobra para Djeni na entrada da área para chutar e fazer 4 a 0.

Paulo Rogério

EM TEMPO