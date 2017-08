Iranduba vence Estrela do Norte e se mantém no Amazonense Sub-17

Iranduba vence Estrela do Norte por 6 a 2 -Foto: Emanuel Limeira

O Iranduba/Maurício de Nassau venceu o Estrela do Norte por 6 a 2 e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Amazonense de Futsal Feminino Sub-17. O duelo aconteceu na noite desta terça-feira, 1 de agosto, no ginásio José Nasser, no Clube do Trabalhador do Amazonas (Sesi), e foi válido pela terceira rodada da competição.

O nome do jogo foi Martinha, autora de três gols para o Hulk da Amazônia, que também marcou com a artilheira Kássia Lima (2) e Thamires (1). O time da Zona Leste de Manaus descontou com Deborah e Sara Jane.

Leia também: Após conquistar o mundo, o Hulk da Amazônia perde forças

Essa foi a terceira vitória consecutiva do Iranduba, que agora tem nove pontos no campeonato e divide a ponta da tabela de classificação com o Recanto da Criança. A equipe do centro educacional da Cidade Nova tem o mesmo número de pontos, mas está na frente pelo saldo de gols (16 a 14). Líder e vice-líder fazem o tira-teima na próxima segunda-feira, 7 de agosto, às 20h30, no ginásio Renné Monteiro.

Resultados da 3ª rodada:

Segunda-feira, 31/07 – Ginásio Renné Monteiro

Santa Etelvina/Arsenal 4×2 São Raimundo

Recanto da Criança 2×1 Manaus/Solon de Lucena

Terça-feira, 01/08 – Ginásio José Nasser (Sesi)

Estrela do Norte 2×6 Iranduba/Maurício de Nassau

Jogos da 4ª rodada:

Segunda-feira, 07/08 – Ginásio Renné Monteiro

19h30 – Santa Etelvina x Manaus/Solon de Lucena

20h30 – Recanto da Criança x Iranduba/Maurício de Nassau

Terça-feira, 08/08 – Ginásio José Nasser (Sesi)

19h – Estrela do Norte x São Raimundo

EM TEMPO, com informações da assessoria