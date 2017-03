Iranduba vence e assume liderança de grupo 1 do brasileirão

O Iranduba segue invicto no Campeonato Brasileiro de futebol feminino 2017. Na tarde de ontem (19), no estádio Ismael Benigno (Colina), diante do São Francisco do Conde-BA, o Hulk da Amazônia venceu por 2 a 1. Driely e Danny Helena fizeram para as donas da casa, enquanto Maria Vitória descontou para as baianas.

Com a vitória, o time amazonense assume provisoriamente a ponta da tabela do grupo 1 do Brasileirão feminino, com seis pontos ganhos. A equipe pode perder a liderança nesta segunda-feira (20), caso o Corinthians-SP derrote o Kindermann-SC. Já o São Francisco segue na lanterna da chave, sem ponto conquistado.

Na próxima rodada, o Iranduba vai até São Paulo, onde enfrentará o Audax, no estádio José Liberatti, às 15h (de Manaus) do domingo (26). O time baiano vai atrás de seus primeiros pontos na competição no mesmo dia, às 14h30 (de Manaus), no estádio Junqueira Ayres, na Bahia.

Observação

Quem anda acompanhando de perto o Campeonato Brasileiro é a técnica da seleção brasileira de futebol feminino, Emily Lima. Ontem (19), ela assistiu de perto à vitória de 1 a 0 do Flamengo sobre o São José, no estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, em duelo válido também pela segunda rodada da primeira fase da competição. O gol da equipe carioca foi marcado por Larissa.

O auxiliar de Emily, Guilherme Giudice, esteve em São José do Rio Preto (SP) par acompanhar o duelo entre Rio Preto x Santos. As donas da casa venceram por 1 a 0, com gol da artilheira da competição, Darlene.

EM TEMPO