Iranduba vence Corinthians e assume liderança do Brasileirão

Pela sétima rodada da elite do Campeonato Brasileiro de futebol feminino 2017, com gol de Mayara, o Iranduba superou o Corinthians por 1 a 0, na noite desta quarta feira (12), na Arena da Amazônia.

Na primeira metade da batalha dos líderes do Brasileirão não faltou empolgação com as duas torcidas e suas batucadas. O Iranduba foi prejudicado com um gol legal anulado logo aos seis minutos do primeiro tempo. Gláucia recebeu passe pelo centro e encobriu a goleira corintiana, mas o árbitro Ivan Guimarães Junior paralisou o lance.

O Corinthians revidou e por pouco não abriu o placar com a jogadora de seleção brasileira, Gabi Nunes. Aos 9 minutos, ela recebeu uma bola açucarada de Grazi e obrigou a goleira baré, Rubi, fazer uma importante defesa.

Empurrado pela torcida, o Iranduba foi em busca do gol, que além da vitória mantém o time na liderança do certame com 100% de aproveitamento. Aos 19 minutos, a meia-atacante Mayara chutou seco e forte no canto direito, que foi indefensável para goleira Lelê; 1 a 0.

O Iranduba passou a dominar o Corinthians e a controlar a partida nos 20 minutos finais da etapa inicial. A artilheira Gláucia recebeu a bola pela direita e chutou em cima da goleira corintiana.

Após o gol, as paulistas ficaram encurraladas no campo de defesa e passaram a explorar contra-ataques com uma nova proposta de jogo. Portanto, aos 48, Gabi Nunes partiu em velocidade e tocou para Yasmin furar o lance. A bola sobrou nos pés de Monique Peçanha, que livre de marcação, chutou em cima de Rubi e desperdiçou a melhor chance de empate do primeiro tempo.

2º Tempo

O Iranduba voltou dos vestiários ao melhor estilo Sérgio Duarte. Recuado, o time amazonense passou a jogar em um 3-5-2 explorando as pontas e a velocidade de Kamila. E, o Corinthians tentou tomar de conta do jogo com a cadência de Monique Peçanha.

A corintiana Gabi Nunes por pouco não empatou o marcador aos 12 minutos da etapa complementar. Ela passou por duas defensoras e chutou no canto direito de Rubi, que fez uma bela defesa. Na rebatida, a zagueira Ingrid salvou em cima da linha.

Faltando três minutos para o fim da partida, o Corinthians desperdiçou um pênalti, ou melhor, a goleira Rubi tornou-se a heroína do jogo. Gabi Nunes perdeu a chance de empatar. A goleira baré foi buscar no canto direito.

O técnico irandubense Sérgio Duarte falou com a imprensa na saída do gramado. “Foi a vitória da garra e da humildade. Procuramos os três pontos do início ao fim. Foi um jogo difícil contra as melhores jogadores que atuam no país”.

“É muito cedo para falar em favoritismo, mas é verdade que o Iranduba vem com um trabalho sério. Criamos muito pouco e poderíamos no mínimo ter empatado o jogo aqui”, disse a corintiana Cacau.

FICHA TÉCNICA

IRANDUBA 1X0 CORINTHIANS

Local: Arena da Amazônia, em Manaus (AM)

Data: 12 de abril de 2017, quarta-feira

Árbitro: Ivan Guimarães Junior (AM);

IRANDUBA: Rubi; Monalisa, Karen, Ingrid e Sinara; Driely, Djeni, Mayara e Dany Helena; Glaucia e Kamila

Técnico: Sérgio Duarte.

CORINTHINAS: Lelê; Paulinha, Pardal, Juci e Yasmin; Grazi, Monique Peçanha, Dai e Gabi Nunes; Nenê e Geyse

Técnico: Arthur Elias

João Paulo Oliveira

EM TEMPO