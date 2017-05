Iranduba vence 12º jogo no Brasileirão Feminino

O Iranduba venceu mais uma partida no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino – o 12º triunfo em 13 partidas. Em duelo diante do São Francisco-BA, na tarde desta quarta-feira (24), no estádio Junqueira Ayres, em São Francisco do Conde, interior baiano, as meninas do Hulk da Amazônia fizeram uma partida segura, não correram maiores riscos bateram as adversárias por 1 a 0. A amazonense Micaelly, de apenas 16 anos, fez o único gol da partida, aos quatro minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o time amazonense chegou aos 36 pontos, dois a mais que o Corinthians, vice-líder do grupo 1 e concorrente direto da equipe alviverde na luta pela melhor campanha da primeira fase da competição, que possibilita a vantagem de decidir os jogos de mata-mata em casa. Já o São Francisco permanece na 6ª posição na chave, com apenas sete pontos ganhos.

Na próxima rodada, o Iranduba fecha sua participação na primeira fase do Brasileirão Feminino em casa, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, às 16h (de Manaus), da próxima quarta-feira (31), diante do Kindermann-SC. Já as baianas do São Francisco encaram o Corinthians, na Arena Barueri, na cidade homônima, em São Paulo. (AT).

O duelo

O Hulk se impôs desde os primeiros minutos e criou boas chances de abrir o placar. Na melhor delas, a volante Cris desperdiçou uma oportunidade com o gol vazio.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Sérgio Duarte lançou a jovem Micaelly na vaga da volante Larissa. A alteração não demorou a surtir efeito: aos quatro minutos, Mica recebeu de Mayara para chutar de perna esquerda e marcar o seu primeiro gol como profissional pelo Hulk.

