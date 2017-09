Iranduba segue confiante em busca de título inédito no futsal feminino

A partida decisiva contra as Leoas da Serra-SC acontece neste sábado – Antonio Lima/Sejel

O time feminino de futsal do Iranduba viaja para Lages, Santa Catarina, as 16h desta sexta-feira (08) com a missão de vencer a Copa do Brasil. A partida decisiva contra as Leoas da Serra, de Santa Catarina (SC), acontece neste sábado (9), no Ginásio Jones Minosso, as 20h. A equipe conta o apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Em caso de conquista, o título será inédito para a coleção das guerreiras do “Hulk”. Para levantar a taça, no entanto, as meninas da equipe amazonense precisam vencer o forte time catarinense no tempo normal e levar o jogo para a prorrogação. No caso de empate, o título será definido nos pênaltis.

Leia também: São Raimundo vai reabrir sua escolinha de futebol

Antes da partida, as meninas do Iranduba têm pela frente uma trajetória de 10 horas até o destino final. O trajeto será de voo entre Manaus/São Paulo/Florianópolis e de ônibus até Lages. Apesar do percurso, o diretor de futebol do Iranduba, Lauro Tentardini, garante que o elenco está preparado para o jogo, inclusive para devolver o placar.

“A preparação da semana foi bem feita. Infelizmente vamos chegar próximo do jogo, mas aí é questão da Cidade, não teríamos como fazer de outra forma, mas nos programamos da melhor maneira possível. É claro que tem a dificuldade do desgaste, do placar adverso, mas o trabalho da semana foi para mostrar para as meninas que temos todas as condições de virar e vamos lutar até o fim. Apesar de muita gente achar que o vice-campeonato já é histórico para o Iranduba, nós queremos o título”, comentou Tentardini.

Jogo de ida

No primeiro confronto entre Leoas e Iranduba, a vitória ficou com o time catarinense por 5 a 1. O resultado deu a vantagem do empate às meninas do time de fora para conquistar o título da Copa do Brasil.

Os gols foram marcados por Diana (dois), Greice (dois) e Thaís. Mayara descontou para o Iranduba.

Com informações da Assessoria

Leia mais:

Incêndio destrói área equivalente a dois campos de futebol em Iranduba

Amazonense faz história no futsal europeu

Seleção Brasileira de Futebol fará treinamento na Arena da Amazônia em setembro