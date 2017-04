Iranduba recebe Vitória para manter liderança no Campeonato Brasileiro feminino

Com 100% de aproveitamento e quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro Feminino, o Iranduba lidera o grupo A1, com 12 pontos, ao lado do Corinthians, mas leva vantagem no terceiro critério de desempate – gols pró. E para seguir à frente das paulistas, o Iranduba encara o Vitória (PE), penúltimo colocada, com apenas um ponto, em duelo válido pela quinta rodada, neste domingo (2), às 17h, no estádio Ismael Benigno, a Colina, Zona Oeste da capital.

Mesmo com uma boa regularidade no Brasileirão, o técnico do Iranduba, Sérgio Duarte, encara o compromisso contra as pernambucanas com seriedade com cautela, já que um vacilo pode significar a perda da liderança.

“Estamos trabalhando todos os dias buscando a melhor condição para nosso desempenho positivo nos jogos. O jogo contra Vitória já está sendo trabalhado com cuidado e vamos fazer o nosso melhor para superarmos o adversário e alcançarmos o nosso objetivo, que é a vitória”, explica o comandante alviverde, admitindo esperar dificuldades nesta tarde.

“Será um jogo difícil contra uma equipe que tem potencial, pois o Iranduba tem os seus objetivos no campeonato. Seremos humildes, com espírito de sacrifício e ajuda, pois só assim estaremos próximos de obter êxitos. Esperamos e confiamos na capacitação do Senhor para darmos o nosso melhor para sairmos com um bom resultado, porque jogamos a segunda em casa e precisamos vencer para continuar na ponta da tabela”, pontua Duarte.

Sem vencer

Adversária do Iranduba pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Vitória, conhecido popularmente como “Vitória das Tabocas”, fica localizada na cidade de Santo Antão, no interior de Pernambuco.

A equipe ocupa a penúltima colocação, com apenas um ponto conquistado, no empate com São Francisco (BA), pela terceira rodada. O Vitória das Tabocas, jogando em casa, perdeu a chance de conquistar sua primeira vitória na última rodada e acabou perdendo para o Kindermann por 3 a 0.

O desfalque da equipe deve ser a goleira Sílvia, que está afastada por uma lesão causada durante o jogo com o Audax, no último dia 19. A jogadora passou por uma terapia de acupuntura com microagulhas e pode aparecer como opção para a partida de logo mais.

Amazonense quer aprontar

Com passagens por Rio Negro, Holanda, Salcomp, Iranduba e por último Manaus FC, a jogadora Nilda, natural da cidade de Autazes, interior do Amazonas, há dois meses defende as cores da equipe do Vitória. A amazonense chegou a atuar na partida contra o Kindermann, mas não conseguiu evitar mais uma derrota das pernambucanas no Brasileirão – a terceira na competição.

Segundo a jogadora, com apenas um ponto na tabela, a situação do Vitória é complicada, porque enfrentar a líder do grupo torna a partida muito mais difícil, principalmente atuando com um adversário embalado por uma boa sequência de resultados e brigando gol a gol pela liderança da competição com o Corinthians.

“O Iranduba é uma equipe de qualidade, onde já joguei. Mas agora a história é diferente, pois vou defender com todas as forças minha equipe. Estamos numa situação um pouco difícil no grupo, mas nada está perdido. As jogadoras estão confiantes, e vamos surpreender nossa adversária, pois estamos unidas. Nossa meta é buscar a vitória durante os 90 minutos em Manaus”,

avisa a amazonense.

Para evoluir

Nilda admite um desempenho abaixo do ideal nos quatro jogos iniciais do Brasileiro, mas acredita que um triunfo diante do líder do grupo 1, em território adversário, pode embalar as pernambucanas e apagar um pouco a frustração da péssima campanha feita até o momento.

“Infelizmente não fomos muito felizes nesse começo de campeonato, mas o trabalho continua. Vamos buscar a todo momento o resultado positivo, mesmo jogando longe de casa, para que possamos ficar numa colocação melhor na tabela e garantir nossa classificação a partir de agora com essa reação”, finaliza a volante, que terá a chance de fazer valer a “lei do ex”.

Paulo Rogério

EM TEMPO