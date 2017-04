Iranduba recebe primeira etapa de provas pedestres em circuito de até 10 milhas

O município de Iranduba (distante 27 km de Manaus) será palco de mais uma edição do Circuito 10 Milhas do Amazonas e 4 Milhas, que é composto por provas pedestres. O evento acontece no dia 16 de abril, a partir das 7h, na comunidade do Lago Auriazinho, em Jandira. Cada etapa será composta por dois circuitos em terreno de chão batido, com lama e compreende atletas a partir de 18 e 16 anos, respectivamente.

Os interessados em participar do Circuito devem realizar a inscrição em um dos sites promotores do evento e pagar uma taxa de R$ 60 até a próxima segunda-feira (10), ou até o término das vagas.

“O evento tem uma aceitação muito boa do público, estamos saindo da pista da cidade e agora estamos fazendo trilha, indo para o interior. A nossa intenção é essa, levar o esporte para o interior, para as comunidades”, comentou o presidente da Federação de Triathlon do Amazonas (Fetriam), Antônio Neto.

Os atletas que percorrerem o Circuito de 10 milhas e se classificarem entre o 1º e o 5º lugar, vão receber troféus e medalhas. O primeiro lugar será premiado com uma máquina de café expresso e multibebidas. Já no circuito de 4 milhas, serão premiados os atletas que ficarem do 1º ao 3º lugar. De acordo com o presidente da Fetriam, neste ano, diferente de edições passadas, serão sorteadas passagens aéreas.

“Neste Circuito vamos sortear quatro passagens aéreas para os atletas participarem da Corrida de São Silvestre, em São Paulo. Para isso, o atleta só precisa estar inscrito e ter participado da prova. Então qualquer atleta poderá ser o ganhador, independente da colocação”, disse Neto.

No Circuito, haverá também um aparato de segurança e de primeiros socorros para os competidores, como serviço de atendimento médico e ambulância, distribuição de água a cada 1,5 milha, além do apoio de árbitros, fiscais e staffs para a orientação e fiscalização dos participantes.

Categorias

Serão 12 categorias, que compreendem participantes com idades a partir de 16 anos, até acima de 70 anos.

Com informações da assessoria