Iranduba recebe ação social e educativa neste sábado e domingo

Ações sociais e educativas serão promovidas nesta sexta-feira (18) e sábado (19) na rodovia Carlos Braga, quilômetro 8 do ramal Janauari, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). As atividades serão realizadas durante a 2ª Ação Itinerante, por meio da equipe de Educação Ambiental do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

O Ipaam participará com a oficina de leitura na biblioteca móvel Juscelino Batista, além de palestra com o tema da campanha ‘Diga não ao fogo – Você também é responsável’ ministrado pelos analistas ambientais do órgão.

A ação contará com a colaboração de médicos e dentistas, terá oficinas de reciclagem para os adultos, de corte de cabelo e limpeza de pele, além de haver doação de brinquedos e roupas. O objetivo desta ação é sensibilizar os comunitários para a necessidade de conservação da orla do Paraná de Iranduba.

Na sexta-feira, no período da noite, serão realizadas oficinas de reciclagem com os adultos sob a supervisão da analista ambiental Vandete Rocha e as algumas artesãs. No sábado, as atividades terão início às 8h da manhã. Neste dia, estima-se que em torno de 20 voluntários participem durante toda a ação. A programação termina às 17h com as doações de brinquedos e roupas.

