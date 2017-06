Iranduba perde para o Santos no jogo de ida das semifinais do Brasileirão

O Iranduba perdeu por 2 a 1 para o Santos, na noite desta quinta-feira (29) – fotos: Bruno Kelly/Allsports

Em busca do título inédito da elite do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2017, o Iranduba perdeu por 2 a 1 para o Santos, na noite desta quinta-feira (29), com direito a ‘ôla’ nas arquibancadas dos mais de 25 mil expectadores presentes na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

O primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1. A meia-atacante Mayara balançou a rede para o Hulk da Amazônia. A volante Maria e a meia Ketlen marcaram para o time praiano do interior paulista. Com o revés, o Iranduba da Amazônia precisará vencer o jogo de volta no próximo dia 8, no estádio da Vila Belmiro, em Santos. As irandubenses garantem vaga na final com um triunfo por dois gols de diferença ou por um gol de diferença desde que marque três gols na casa do adversário. Um resultado por 2 a 1 para o Iranduba forçará um disputa de pênaltis.

O jogo

A camisa dez do Hulk, Mayara, abriu o placar para o time amazonense. De fora da área aos 12 minutos do primeiro tempo ela chutou com bastante efeito e acertou o ângulo direito. No contra pé e sem chances para goleira santista Dani: 1 a 0.

A partir daí, o Santos ofereceu perigo em duas ocasiões e equilibrou a partida. Mas, a goleira Rubi e a zagueira Sorriso mostraram no primeiro tempo estar em uma grande noite e colocaram ordem no sistema defensivo do time amazonense. Aos sete minutos, a goleira baré defendeu uma cabeçada venenosa da artilheira e referência santista Ketlen.

Na frente do placar, o Iranduba passou a explorar os contra-ataques. Mas, o Santos deixou tudo igual após jogada construída pela armadora Sole, que rolou para a volante Maria, aos 32, de fora da área e do centro do campo ela chutou forte e acertou um golaço: 1 a 1. As propostas de jogo foram invertidas e o Iranduba passou a tomar conta dos espaços do sistema defensivo santista. Antes da ida para os vestiários, Mayara construiu jogada pela direita e tocou para Mari, que chutou rasteiro e tirou tinta da trave.

Segundo tempo

Logo aos cinco minutos do segundo tempo, a atacante Ketlen jogou um balde de água fria no caldeirão do time amazonense. Após escanteio ela aproveitou assistência de Dani Silva e com uma meia-bicicleta marcou um golaço e virou o placar para as visitantes: 2 a 1. Insistindo no gol, o Iranduba parou no travessão aos 32. Foi a melhor chance de empate da etapa complementar. A volante de seleção brasileira Djeni levantou bola na grande área santista e a zagueira Sorriso cabeceou no ‘ferro’. A goleira Dani contou com a sorte.

Mayara foi derrubada por Keltlen na meia-lua da grande área aos 45. Djeni cobrou falta com efeito procurando o ângulo, mas a zagueira Camila defende de cabeça e a bola vai para fora. O time do Santos passou a ficar totalmente recuado e atrás da linha de meio de campo. O Iranduba somente com uma na defesa e nove em cima no ataque. Aos 47, Mica passou por Dani Silva e na hora do chute foi travada e a bola resvalou com facilidades para goleira.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO

