Iranduba goleia Vitória-PE e segue líder do grupo A1 no Brasileirão

Ninguém segura mais o Iranduba no Campeonato Brasileiro feminino. Na terceira goleada consecutiva, as meninas do Hulk mantiveram a liderança do grupo A1, agora com 15 pontos. A equipe goleou o Vitória-PE por 5 a 1, no fechamento da quinta rodada, ontem (2), no Estádio Ismael Benigno, a Colina, no bairro São Raimundo, Zona Oeste da cidade. Os gols do Hulk foram marcados por Djeni (2), Glaucia (2) e Mayara. Já Thamirys descontou para as pernambucanas.

De acordo com o treinador do Iranduba, Sérgio Duarte, o importante é manter os pés no chão e a regularidade durante o campeonato, pois trata-se de uma competição de calendário extenso.

“Apesar das dificuldades, o importante é que estamos conseguindo superar. Agora é manter o equilíbrio, continuar trabalhando com humildade todos os dias. Não somos imbatíveis, mas vamos trabalhar sempre para que nós sejamos uma equipe cada vez mais difícil de ser batida”, comentou.

Com dois gols na partida, a atacante Gláucia foi uma das peças fundamentais da equipe na terceira goleada seguida do Iranduba no Brasileirão. “Eu sou centroavante, então saio satisfeita, até porque eu estava vindo de um jogo sem gol, o que me irritou muito. Dessa vez as oportunidades apareceram e consegui fazer os gols”, completou.

O comandante do Vitória, Beto Coelho, disse que encontrou pela frente uma equipe bem treinada, entrosada e que, jogando em seus domínios, se torna muito mais complicada de se bater e arrancar um resultado positivo.

“A equipe do Iranduba é muito qualificada, nós já sabíamos disso. Nós tentamos fazer no segundo tempo com mais cautela, marcando em nosso campo, mas infelizmente, por erros individuais nós acabamos tomando os quatro gols”, contou Coelho.

Com 100% de aproveitamento na competição, o Iranduba é seguido na tabela por Corinthians, com mesmo número de pontos, mas atrás do Hulk pelos critérios de desempate. Depois de dois jogos em casa, a equipe encara o Sport, na próxima sexta-feira, 7, às 15h, na Ilha do Retiro, em Recife.

Paulo Rogério

EM TEMPO