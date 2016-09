Iranduba goleia São Raimundo/RR por 5 a 0 e vai às oitavas da Copa do Brasil de Futebol Feminino

O único representante amazonense na Copa do Brasil de Futebol Feminino não decepcionou. O Iranduba da Amazônia atropelou o São Raimundo/RR por 5 a 0, pelo jogo de volta da primeira fase. A partida ocorreu na noite desta quarta-feira (31), no estádio da Colina, com público de 230 expectadores. No placar agregado das duas partidas, o ‘Hulk’ superou o adversário macuxi pela soma de 6 a 0, pois havia vencido o duelo de ida por 1 a 0, na capital roraimense.

Do lado do time do Amazonas, Mari e Laura balançaram a rede duas vezes. Karen fechou o placar para o Iranduba.

O placar foi elástico, mas ambas equipes brigaram por gols durante o primeiro tempo. Aos 46 minutos o Iranduba inaugurou o marcador. Djeni cobrou falta na área, a goleira oponente ‘bateu roupa’ e Mari que nada tem a ver com isso, escorou para o fundo dos cordéis: 1 a 0.

Para o segundo tempo, as meninas do Iranduba retornaram ao todo vapor. O técnico Sérgio Duarte injetou ânimo na equipe, pois os outros quatro gols aconteceram após os intervalos. Aos quatro, Laura ampliou: 2 a 0. Seis minutos depois, Mari marcou seu segundo gol na partida: 3 a 0. Laura voltou a marcar aos 24; 4 a 0. Após confusão na área, Karen fechou a goleada: 5 a 0.

Oitavas de finais

Sem data definida, o Iranduba duelará pelas oitavas de finais da Copa do Brasil de Futebol Feminino contra o Cresspon/DF. “Vamos dar continuidade a seriedade do trabalho, agora nos resta apurar informações e estudar o próximo adversário na competição. Pois sabemos que virão jogos cada vez mais difíceis”, encerrou o treinador do Iranduba, Sérgio Duarte.

Por equipe EM TEMPO online