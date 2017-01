Iranduba feminino tem vaga confirmada na elite do Brasileirão

O Iranduba da Amazônia completou seis anos de fundação nesta quinta-feira (19), coincidentemente, a agremiação foi confirmada no mesmo dia pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) entre os 16 clubes participantes da elite do futebol brasileiro feminino, de 2017.

Até o ano anterior, a competição nacional somente possuía uma divisão. Com o crescimento da modalidade entre as mulheres, a entidade decidiu criar uma divisão inferior para as equipes estreantes no naipe, o Iranduba ocupa a 6ª colocação no ranking da CBF e foi a única equipe da região Norte a ser integrada entre as grandes do país.

Para o diretor de futebol irandubense, Lauro Tentardini, o clube apenas está sendo coroado após o árduo trabalho desenvolvido no futebol feminino do Amazonas. Ele classifica como uma vitória não somente do futebol, mas um triunfo para o esporte local. “Nosso objetivo é estar no top 5 daqui a cinco anos. As expectativas são muito boas para a disputa do Brasileiro. O Iranduba é o Amazonas em 2017”, resumiu Lauro.

Os adversários do Iranduba são Flamengo (RJ), Audax (SP), São José (SP), Vitória de Santo Antão (PE), São Francisco do Conde (BA), Foz Cataratas (PR), Ferroviária (SP), Rio Preto (SP), Kindermann (SC), Santos (SP), Corinthians (SP), Ponte Preta (SP), Grêmio (RS), Sport Recife (PE) e Vitória (BA).

João Paulo Oliveira

EM TEMPO