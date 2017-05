Iranduba encara Grêmio para manter liderança

Em busca da permanência na liderança do Grupo A-1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2017, o Iranduba, com 27 pontos, duela contra o Grêmio, as 15h desta quinta-feira (11), no estádio Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, na Grande Porto Alegre. O confronto é válido pela 11ª rodada do torneio.

No primeiro turno, o Iranduba goleou as gaúchas por 4 a 0 no estádio da Colina. Para o duelo da volta, o esquema tático do time baré terá mudanças. Após meio time titular ser poupado na última rodada, o técnico Sérgio Duarte deve sacar Mica e Elisa para o retorno de Mayara e Kamilla.

Artilheira do time na competição e capitã da equipe, a centroavante Glaucia volta à equipe principal e entra no lugar de Thais. Ela aposta no grupo que foi ao Sul em busca dos três pontos. Ela ovacionou as preleções do técnico Sérgio Duarte nos jogos fora de casa.

“É um grande treinador. Vem passando ao grupo que temos equipe para ganhar de qualquer time que está no Campeonato Brasileiro”, frisou.

Sobre o adversário, a camisa 9 do time baré também ponderou o conhecimento já adquirido da equipe gremista. “Nossa equipe está vindo muito bem preparada e indo em busca dos três pontos para poder continuar na liderança. Já conhecemos a equipe do Grêmio e vamos com tudo para trazer o resultado positivo para Manaus”, disse.

Série invicta

O Iranduba é o dono da melhor campanha entre as 16 equipes. Todos os sete jogos do primeiro turno foram vencidos pela equipe amazonense, que apenas perdeu para o Corinthians, após superar as paulistas em Manaus.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO