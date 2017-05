Iranduba empata com Kindermann no primeiro tempo

Com a vaga garantida, o Iranduba fecha sua participação na primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino com Kindermann. O primeiro tempo terminou no empate sem gols, na tarde desta quarta-feira (31), na Arena da Amazônia, em Manaus.

Precisando da vitória, o Kindermann começou o jogo de forma bem ofensiva, mas o primeiro lance de perigo foi do Iranduba. Aos quatro minutos, de frente para gol, Vitória chuta no canto esquerdo, mas a goleira evitou o gol das amazonenses.

Aos 10 minutos, Matos pela esquerda chutou com perigo a meta do Iranduba. Com a posse de bola e tomando as ações em campo, as meninas do Kindermann pressionaram o Iranduba. Aos 18 minutos, pela direita, Catyellen entra na área, mas, na hora do chute, a goleira evita o gol do Kindermann.

Nova chance do Kindermann de gol na partida. Aos 32 minutos, tabela de Crivelari com Calderan, que chutou por cima da meta. Aos 36 minutos, pela direita, Crivelari chutou e a goleira defendeu para o Iranduba.

