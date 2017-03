Iranduba e Audax se enfrentam neste domingo pelo Campeonato Brasileiro Feminino

Invicta com seis pontos e na segunda colocação do grupo A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, o Iranduba joga com Audax (SP) neste domingo (26), no Estádio José Liberrati, na cidade de Osasco, em São Paulo. As meninas do Hulk invictas na competição, buscam mais um resultado positivo fora de casa, pois na estreia venceram o Kindermann por 2 a 0. O Audax está em terceiro lugar, com quatro pontos, depois de uma boa vitória fora de casa diante do Vitória (PE) por 3 a 2, no interior de Pernambuco.

Com duas vitórias seguidas no Brasileiro, o treinador do Iranduba, Sérgio Duarte, disse que o jogo com Audax é muito difícil, principalmente depois da vitória das adversárias na última rodada fora de casa. Para ele, a equipe tem que manter a mesma pegada e ritmo de jogo para conseguir um bom resultado.

“É um jogo difícil fora de casa. Vamos tentar a vitória, assim como, o Audax e Iranduba vão buscar a vitória. Temos que jogar como fizemos igual ao jogo com Kindermann, ou seja, sob pressão, não dá espaço as adversárias e procurar as jogadas para fazer e criar as finalizações em campo”, explicou.

Para o comandante das meninas do Hulk, o importante é manter a mesma padronização tática, ou seja, no mesmo patamar que levou o time amazonense as duas vitórias no Brasileirão.

“Não vamos lá para se defender, mas atuar como temos jogado nas outras partidas que fizemos até agora na competição, abrindo nossa linha de frente e não permitindo que a adversária saia jogando, pois isso é importante para conseguirmos um bom resultado – disse, mas afirmou que os dois bons resultados deram mais confiabilidade ao elenco.

“As duas vitórias deram mais confiança. Com certeza, é bom sair de Manaus para nossa terceira partida com duas vitórias, porque dá uma certa tranquilidade e mais motivação as jogadoras. Já falei para as meninas, que não podem pensar que está tudo bem, porque todos os jogos têm sua história. Nesse jogo temos que procurar dar o melhor para realizarmos uma boa partida”.

Uma das titulares do time do Hulk, a atacante Glaucia, disse que no Brasileiro não tem nada fácil, pelo contrário as dificuldades sempre serão uma grande adversária fora a parte na competição.

“Todos os jogos desse grupo são difíceis, o Audax vem de um empate dentro de casa e um jogo fora de casa com vitória, por isso, elas estão mais confiante. Por esse motivo, a partida é muito difícil. É um time de qualidade e um ataque para ter cuidado. Mas apesar disso, vamos buscar a vitória. Vai ser um jogo que será definido nos detalhes”, disse.

Para outra atacante Dani Helena, que marcou dos gols na goleada contra o São Francisco (BA), na última rodada pelo Iranduba, será outra partida complicada fora de Manaus, mas tem confiança no grupo pelas duas vitórias no início da temporada.

“Com certeza, estamos embaladas e buscando a liderança da competição. Jogar fora de casa é sempre mais difícil, pois tem desagaste de viagem, campo que não conhecemos e torcida adversa. Mas acredito que nada vai tirar nosso foco e vamos a São Paulo buscar os três pontos”, explicou e disse que a equipe tem que manter a mesma postura dos jogos anteriores. “Acho que estamos criando muitas chances de gols, e conseguindo nosso entrosamento. Temos de jogar da mesma forma e continuar ganhando os jogos”, contou.

Grêmio Osasco Audax

O Audax disputa o Campeonato Brasileiro Feminino em dose dupla, ou seja, continua com a parceria com o Corinthians, campeão da Copa do Brasil ano passado. Em virtude disso, o clube Osasco também ganhou direito de participar do Brasileirão sob o CNPJ da entidade da grande São Paulo.

Na competição, a equipe tem dois jogos, sendo um empate em casa na estreia e uma vitória fora de seus domínios na última rodada. A equipe ocupa a terceira colocação, com quatro pontos e jogando em casa com Iranduba, pode melhorar sua posição na tabela de classificação.

Ficha técnica:

Jogo: Audax x Iranduba

Motivo: Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino – 3ª rodada

Local: José Liberatti – Osasco – SP

Horário: 16h

Árbitro: Adeli Mara Monteiro

Árbitros assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Leandra Aires Cossette

Audax: Viviane, Gabi, Jackelline, Augustina, Jessica, Sum Juliana, Stephane, Carla, Bia e Bianca. Técnico: Maurício Moraes Salgado.

Iranduba: Rubi, Monalisa, Ingrid, Karen, Driely, Sinara, Danyelle, Djeni, Glaucia, Mayara e Kamilla. Técnico: Sérgio Duarte.

