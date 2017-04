Iranduba duela com Corinthians na quarta-feira,12, na Arena da Amazônia

Único representante do Amazonas no Campeonato Brasileiro Feminino, o Iranduba enfrenta do Corinthians nesta quarta-feira (12), na Arena da Amazônia, às 20h. O confronto, válido pela 7ª e última rodada do primeiro turno, marca o encontro dos únicos invictos na competição e os ingressos do duelo estão à venda. O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), apoia a temporada.

Antes do confronto, entretanto, as Guerreiras do Hulk realizam às 18h desta terça-feira, dia 11, um treino sob os comando do técnico Sérgio Duarte, no palco da partida, a Arena da Amazônia. A preparação será aberta à imprensa.

“Vamos realizar um trabalho de posicionamento para o jogo contra o Corinthians. O que deve prevalecer nesta partida é o coletivo, pois o Corinthians é uma equipe forte individualmente. Observei algumas jogadoras da equipe e sei onde devemos atuar”, disse o comandante.

Ainda segundo Duarte, a escalação deve seguir a mesma linha do jogo contra o Sport, como Gláucia, Kamilla e Dany. “Vamos seguir a base que jogou contra o Sport e acredito que nossa equipe está forte. As meninas estão acostumadas com a jogar na Arena da Amazônia e temos meninas que já tem rodagem. Acredito que jogar na Arena é até uma forma de incentivá-las”, destacou.

Retrospectiva

Ano passado, no dia 23 de março, Iranduba e Corinthians tambem se enfrentaram. Pela partida do Brasileirão, o jogo terminou empatado em 2 a 2, com gols de Nathane e Kelen pelas Guerreiras do Hulk, bem como Gaby Nunes e Grazi. Naquela ocasião, o público foi de 8.147 pessoas.

Invicto

Ao lado do Parque São Jorge, o Hulk da Amazônia segue com 100% de aproveitamento. Na última partida, o time amazonense foi até à Ilha do Retiro, em Recife (PE), e venceu o Sport por 2 a 0. O resultado garantiu as meninas do Hulk na liderança da competição com 18 pontos – o mesmo que o rival paulista. A primeira posição fica com o time amazonense por conta do saldo de gols: 17 contra 15.

“É a oportunidade que temos para fazer com que o Amazonas dê um salto no futebol. Temos uma linda Arena e precisamos ajudar nossas meninas. Temos que lotar a Arena e fazer com que o Iranduba vença o Corinthians e consiga ser campeão Brasileiro. O Amazonas precisa de um título de expressão para que o nosso futebol tenha dias melhores”, comentou a estudante Ana Lídia, 20 anos, torcedora da Guerreiras do Hulk, que já garantiu o ingresso para a partida.

Ingressos

Nos valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), os ingressos para Iranduba x Corinthians estão sendo vendidos na Arena Amadeu Teixeira das 9h às 16h; Lojas Dumont, Rua Mandi, Distrito Industrial I (em frente ao Novotel); Loja Technos, Rua Migo, Distrito Industrial, e Loja TC (Shopping Manauara). No dia partida, as entradas estarão disponíveis tambem nas bilheterias do estádio de Copa do Mundo, a partir das 16h.

“É dever do torcedor amazonense empurrar o Iranduba que é a sensação do Campeonato Brasileiro. O Iranduba se reforçou, trouxe boas jogadoras e é hora de o torcedor corresponder. O Iranduba está invicto ao lado do Corinthians, está honrando o Amazonas e agora é hora de o torcedor incentivar”, afirmou o gestor da Arena da Amazônia, Thiago Durante.

