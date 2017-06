Iranduba cede empate ao Flamengo fora de casa nos acréscimos

Um empate em 2 a 2 com sabor de derrota. Assim pode ser definido o resultado do jogo do Iranduba diante do Flamengo-RJ, na tarde desta quinta-feira (15), no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan), no Rio de Janeiro (RJ), no primeiro jogo das quartas de final da Série A do Campeonato Brasileiro de futebol feminino 2017. Após abrir 2 a 0 no placar com Sorriso e Drielly, as amazonenses viram as rubro-negras reagir e empatar a partida nos minutos finais do segundo tempo com Raquelzinha e Bárbara.

O resultado, porém, não foi tão ruim para o Hulk da Amazônia. No duelo da volta, marcado para a próxima quarta-feira (21), às 20h (de Manaus), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, as amazonenses podem empatar até em 1 a 1 para avançar as semifinais. Um novo empate por 2 a 2 leva a decisão da vaga para os pênaltis, enquanto qualquer igualdade acima disso classifica as cariocas. Quem vencer a partida terá pela frente o vencedor do confronto entre Audax-SP e Santos-SP, que terminou com vitória do Peixe por 3 a 0, em Osasco.

Os gols

O Iranduba marcou seus dois gols em jogadas de bola parada. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Sorriso aproveitou cobrança de escanteio, subiu mais alto que a defesa rubro-negra e abriu o placar.

Na final da primeira etapa, aos 43 minutos, Djeni cobrou falta e a bola explodiu na trave. No rebote, Drielly ampliou para as amazonenses.

No segundo tempo, com a vantagem no placar, o Iranduba administrou a posse de bola, teve chances de ampliar, mas acabou castigado por ter recuado nos minutos finais. Aos 44 minutos, Raquelzinha aproveitou ‘cochilo’ do sistema defensivo amazonense e diminuiu

para o Flamengo.

Quatro minutos mais tarde, as rubro-negras chegaram ao empate com Bárbara, que mesmo no chão, conseguiu empurrar a pelota para o fundo da rede e deixar tudo igual no placar.

André Tobias

EM TEMPO