Iranduba cai no grupo de Corinthians e Grêmio no Brasileiro

Único representante da Região Norte entre as 16 equipes do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino de 2017, o Iranduba conheceu os sete adversários do grupo 1 da primeira fase. O sorteio ocorreu na manhã desta segunda-feira (23), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Pela frente, estarão no páreo do Iranduba, o Audax-SP, Corinthians, Grêmio, Kindermann-SC, São Francisco-BA, Sport e Vitória-PE.

A competição tem nova forma de disputa a partir desta temporada. Agora o futebol feminino nacional é dividido por duas divisões. Como o Iranduba é o sexto colocado no ranking da CBF, o clube baré foi confirmado na elite. Os 16 times serão divididos em dois grupos de oito equipes e jogam entre si em ida e volta. As quatro melhores equipes classificadas avançam às quartas de finais e jogam em ida e volta até a decisão. O campeão leva o prêmio de R$ 50 mil e vice R$ 30 mil.

O diretor executivo de futebol do Iranduba, Lauro Tentardini, aposta na classificação às quartas de finais e classifica Corinthians e Audax como as principais “pedreiras” dentro do grupo 1. “Gostei muito do grupo, mas não será nada fácil duelar contra Corinthians, que conquistou a Copa do Brasil e o Audax com o experiente técnico Mauricio Salgado à frente do comando. Serão nossos ossos duros de roer. Mas não podemos esquecer do Kindermann que está voltando e sempre briga por títulos”, disse.

Lauro aposta na classificação e compara o elenco do ano passado com o que está em preparação para atual temporada. “Nosso grupo de jogadoras é mais forte que o de 2016. Tenho maior convicção que vamos mais longe dentro do campeonato. Nossas expectativas são as melhores possíveis”, garantiu.

Reforços

Visando 2017, o elenco começou os treinamentos na última semana no Campo do 3B. Mas, a apresentação oficial ocorrerá no próximo dia 30, na Arena da Amazônia. A diretoria ainda aguarda a chegada da zagueira Bruna (ex-Francana-SP), atacantes Dany Helena e Driely (ex-Cresspom-DF), que participaram da última Copa Libertadores feminina e ainda estão de férias.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO