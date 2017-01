Iranduba apresenta time feminino para temporada 2017

O Iranduba, atual campeão amazonense de futebol feminino, apresentou, na tarde desta segunda-feira (30), o elenco que irá compor o time na temporada de 2017. Ao todo são 33 atletas de 17 a 26 anos, dessas, nove são recém-chegadas e prometem ajudar o ‘Hulk da Amazônia’ a conquistar títulos importantes neste ano.

Entre as disputas de 2017 estão, o Campeonato Amazonense de Futebol Feminino, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Liga Nacional Sub-20. Além de manter os bons resultados conquistados em 2016, o time tem a missão de arrastar ainda mais torcedores aos estádios do Estado, já que na temporada passada conseguiu reunir milhares de pessoas durante os jogos.

O técnico Sérgio Duarte disse que o grupo está focado e preparado para as competições e o reforço das novas jogadoras vão dar um gás a mais para o Iranduba.

“Converso todos os dias com as minhas atletas. Sei do potencial delas, vamos dar o nosso melhor. Eu particularmente confio muito nessas meninas. O trabalho já foi reiniciado. Após as férias a gente fez uma readaptação. Fizemos um trabalho mais com bola, para sentir como elas estavam chegando das férias e elas deram uma reposta positiva. Agora já iniciamos os testes físicos, visando as competições que o clube terá em 2017. O Iranduba tem uma grande equipe, apesar de ter uma faixa etária muito nova. Elas têm uma margem de progressão muito alta. Com as novas jogadoras, que são muito experientes, podem esperar que o Iranduba irá conquistar bons lugares nas competições deste ano”, ressaltou.

Sérgio Dutra acrescentou que as principais competições que o time vai disputar são Sub-20 e Brasileiro, que começa já em março. Para o presidente do Hulk, Amarildo Dutra, a expectativa para as 2017 é a melhor possível. Ele classificou 2016 como um ano importante, mas acredita que este ano será muito melhor.

“2016 foi um ano importante e marcante, apesar de algumas frustrações. Não perdemos nenhum jogo nas competições estaduais. Chegamos perto de sentir o gostinho de ganhar o título nacional, mas não foi dessa vez. Isso tudo faz parte do jogo, um tem que ganhar e o outro perder. Nós tivemos um grande aprendizado. Estou confiante que em 2017 vamos conquistar o Brasileiro. O Iranduba está preparado para qualquer competição e vai representar muito bem o nosso Estado em competições nacionais. Eu confio muito nessas meninas”, disse o presidente do Iranduba, otimista.

O secretário Estadual de Esporte e Lazer (Sejel), Fabrício Lima, disse que se sente orgulhoso com o crescimento que o Iranduba teve nos últimos anos.

“Estou muito orgulhoso, acredito bastante no futebol feminino que é tão importante quando o masculino. Essas meninas têm uma responsabilidade muito grande. Quem sabe esse ano saia o título brasileiro. Eu acredito muito nelas”, falou Fabricio Lima.

Um dos reforços do Iranduba é Glaucia Cristiano, que veio do time de São José do Campos, de São Paulo, e já jogou na seleção sub-17. Mesmo estranhando um pouco o clima de Manaus, ela garantiu que isso não será um empecilho.

“Eu vim para ajudar as meninas e o clube. Vou ajudar a colocar o Iranduba no lugar mais alto que é onde ele deve estar. Conheço algumas meninas, já joguei com cinco, então o entrosamento será ótimo. A minha expectativa é melhor possível, sei que vamos ter um bom resultado”, garantiu Glaucia.

A esperança é grande também para a nova goleira recém contratada, Kemelli Trugilho, que também já jogou na seleção sub-17.

“Espero poder ajudar o Iranduba. Vou dar o meu melhor, esse time mostrou que quer trabalhar sério. O Iranduba é um time que acolhe muito bem as pessoas. Estou muito animada e confiante, daremos um bom resultado e tenho certeza que vamos superar as expectativas”, disse a atleta confiante.

Elenco do Iranduba

Goleiras: Rubi, Renata, Kemelli, Sol e Andrea.

Laterais: Monalisa, Gisele e Geovana.

Zagueiras: Sorriso, Karen, Victoria, Bruna, Thaís Regina e Mayara Francine.

Volantes: Djeni, Larissa, Sinara Cris e Stephanie Bebê.

Meias: Mariana, Mayara, Laura, Driely, Thaizinha e Maísa.

Atacantes: Elisa, Kelen, Micaelly, Dany Helena, Gláucia, Camilla, Letícia, Taty e Vitória .

Mara Magalhães

EM TEMPO