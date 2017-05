Iranduba apresenta novo hino do clube à torcida

“Meu orgulho, minha vida, paixão, Iranduba conquistou meu coração”, esse é um dos trechos do novo hino do Iranduba da Amazônia. O pré-lançamento ocorreu ontem (18), em Manaus. A solenidade contou com o compositor da canção, Onércio de Menezes Torres, a intérprete Márcia Siqueira e a jogadora Djeni.

Sem tradição no masculino, coube ao time feminino colocar o nome do clube em destaque no cenário nacional. Atualmente, as meninas lideram o Campeonato Brasileiro, o que serviu de inspiração para a composição da letra. Com larga experiência em composições no Carnaval local e parcerias consagradas com Paulo Onça, Geovane Sena, Chico da Silva, entre outros, Onércio falou sobre seu primeiro trabalho no futebol.

“Tudo foi feito num trabalho de pesquisa em relação à história do clube. Fomos compondo, conforme as descobertas. Quando se fala em hino, se mantém uma tradição, que podemos dizer que já há nos hinos compostos. Respeito muito a tradição, a letra, inclusive a rítmica da marcha, pois tem toda aquela questão rítmica dos hinos”, disse.

Com 30 anos de estrada, a cantora amazonense Márcia Siqueira já interpretou inúmeras músicas, mas confessa que é uma honra fazer parte desse projeto do hino do Iranduba.

“Gravar o hino de um clube de futebol é diferente, gostoso, porque é um momento que você vai lidar com a emoção do torcedor. É a primeira vez que estou participando e fazendo esse tipo de gravação”, citou.

O hino

Deslumbrante, salve, salve!!!

Campeão dos campeões

Esmeralda fascinante, meu amor

Iranduba minha vida, minha flor

No meu coração bate forte a emoção

Em ver você ao campo entrar

No gramado és maioral

No ar, infinito campeão

Sua bandeira a tremular

Salve, salve!!! Amazônia verde

Hulk sua torcida a cantar com emoção

Meu orgulho, minha vida, paixão.

Iranduba conquistou meu coração.

A respiração chega a faltar

Lágrimas não consigo segurar

Flor mais linda

Veio me fazer feliz

Iranduba, meu orgulho

Força, garra, raiz.

Deslumbrante, salve, salve!!!

Campeão dos campeões

Esmeralda fascinante, meu amor

Iranduba minha vida, minha flor.

Paulo Rogério

EM TEMPO