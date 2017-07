Iranduba amanhece com protestos contra a prefeitura; manifestantes pedem saúde e infraestrutura

Os manifestantes percorrera as principais ruas do Cacau Pirera – foto: Mara Magalhães

Moradores do Distrito de Cacau Pirera, em Iranduba, zona metropolitana de Manaus, realizaram uma manifestação na manhã desta segunda-feira (16), reivindicando melhorias. Os protestantes se dizem cansados do que chamam de descaso da atual gestão.

As principais reivindicações dos moradores estão relacionadas à saúde, infraestrutura. De acordo com uma das líderes da comissão de moradores do Cacau Pirera, Diana Sanches Jardim, de 42 anos, o município de Iranduba está abandonado.

“Já se passaram sete meses e até agora o prefeito Chico Doido não fez nada pelo Cacau Pirera. Só estamos cobrando o que foi prometido. Durante a campanha ele disse que umas das suas prioridades era o Cacau Pirera”, disse Diana.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, segundo os moradores, estão sem remédios. O líder do protesto, Jorge Almeida, critica ainda o estado da ambulância do hospital do município.

“É uma Kombi e não tem nenhum equipamento, Já procuramos o prefeito várias vezes e até agora ele não deu nenhum retorno. A segurança pública também está abandonada e a infraestrutura está péssima”, disse, indignado, Almeida.

Com cartazes nas mãos, os moradores pedem segurança, saúde e infraestrutura

Os protestantes reclamam também da falta do auxílio enchente. “Várias casas ainda estão alagadas no Cacau Pirera e até agora o prefeito não deu nenhum auxílio. Não aceitamos mais o que está acontecendo na nossa comunidade, queremos uma resposta do prefeito”, declarou a dona de casa Maria de Lurdes, de 43 anos.

A construção de áreas de lazer também foi lembrada durante a manifestação. “Os jovens estão se envolvendo com as drogas porque não tem nenhum projeto social. Estamos indignados com essa situação. Os crimes estão aumentando a cada dia no Cacau”, falou Vera Lúcia, 45, moradora do Iranduba.

Procurado pela reportagem, o prefeito de Iranduba, Chico Doido (DEM), rebateu as denúncias e disse que o protesto se trata de uma perseguição política. Sobre as obras de infraestrutura, o prefeito informou que está esperando o verão para iniciar os serviços no Cacau Pirera.

“Tem remédios nas UBS sim, a central de medicamento na sede de Iranduba também tem remédio, mas realmente, não teve auxilio enchente, o governo mandou apenas mil cestas básicas, que foram distribuídas para os moradores do Solimões e Rio Negro, porque no Cacau, nenhuma casa ficou alagada. Sobre construções de áreas de lazer, a prefeitura não tem dinheiro”, falou o prefeito.

Mara Magalhães

EM TEMPO

