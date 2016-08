Irã encontra vírus em máquinas ao vistoriar polos petroquímicos

O Irã anunciou ter detectado e removido malwares (softwares criados para danificar equipamentos, conhecidos como vírus) de dois de seus complexos petroquímicos, após algumas dessas instalações pegarem fogo nas últimas semanas.

O país informou na semana passada que investigava a relação entre os incêndios e possíveis ataques virtuais.

“Em uma inspeção periódica nas unidades, um tipo de malware industrial foi detectado e as medidas de defesa necessárias foram tomadas”, disse Gholamreza Jalali à agência oficial IRNA.

De acordo com o governo, as estruturas atingidas pelo malware não têm relação com as que pegaram fogo. O governo aponta como possível causa dos acidentes o corte no orçamento destinado a inspeções de segurança.

O Irã está em alerta para ameaças de ataques virtuais de países estrangeiros. Os Estados Unidos e Israel são acusados de sabotar o programa nuclear iraniano entre 2009 e 2010 por meio de um vírus chamado Stuxnet, que infectou centrífugas onde o urânio era enriquecido.

No ano passado, o Irã fechou um acordo com os Estados Unidos e outras potências mundiais para limitar seu programa nuclear troca do fim de sanções econômicas.

Por Folhapress