IPVA 2017 tem redução média de 4%

A nova tabela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2017 no Amazonas terá redução média de 4,69% em relação a 2016, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). 623 mil veículos compõem a frota tributável do Estado.

Os valores do imposto para o ano que vem foram calculados com base na tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). “Vamos tomar como base um gol de mil cilindradas que, em 2016, pagou de IPVA R$ 276,74. No próximo ano, o custo do imposto será de R$ 262,30”, ressaltou Karen Monteiro, chefe do Departamento de Arrecadação.

Vale lembrar que além do IPVA, o dono do veículo ainda tem que pagar as taxas administrativas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), multas e o seguro obrigatório.

As regras para pagamento continuam com a forma à vista com 10% de desconto ou parcelada em até três vezes.

O Amazonas possui apenas duas alíquotas para o IPVA: Motos, caminhões e carros até mil cilindradas recolhem 2% e os carros acima dessa categoria pagam 3%, sobre o valor.

O imposto dos carros novos é cobrado conforme o valor da nota fiscal e os usados (com mais de 15 anos de fabricação) são isentos de IPVA, mas estão sujeitos a outras cobranças para poderem continuar circulando, como a taxa de licenciamento e seguro obrigatório.

O ano de 2016 deve fechar com o ingresso nos cofres públicos do Amazonas de R$ 282 milhões referentes ao IPVA, sendo que R$ 33 milhões somente dos veículos zero quilometro. A estimativa é de que, em 2017, o montante seja de R$ 323 milhões.

Se você quiser saber quanto pagará de IPVA em 2017, acesse aqui.

